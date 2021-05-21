Лежит около фуры: в Ярославле на Тутаевском шоссе сбили лося

В Ярославле на Тутаевском шоссе сбили лося. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" Вконтакте

Сегодня утром в социальных сетях ярославцы поделились видеозаписью: рядом с градостроительным колледжем гулял лось. Животное явно было напугано, металось из стороны в сторону. Чуть позже о сохатом пришли печальные новости: на Тутаевском шоссе он угодил под фуру.

- Живой, но ноги перебиты, - пишет в группе «Ярославль LIVE» Виктор Гончарук. – Если бы сбили на скорости, он бы не выжил. Лежит около фуры. Скорее всего, водитель успел сбавить скорость, но тот напролом шел. Люди тут вообще не при чем. Дикий зверь забежал в город.

В комментариях ярославцы начали активно спорить на тему, как должен был поступить водитель машины. Некоторые считают, что правильнее было бы влететь в столб, чем погубить живое существо. И находят этому объяснения:

- Насколько я знаю, въехать в столб безопаснее, чем в лося. Столб скорее всего останется стоять, а вот лось может влететь в салон после столкновения. И весить эта животинка может до 800 кг. Ни от водителя, ни от пассажиров ничего не останется.

Как сообщили очевидцы, спустя некоторое время еще живое животное погрузики в УАЗ и увезли.