В Ярославле из горящей квартиры вытащили собачку. Скриншот с видео, "Микрозелень Ярославль"

Пожар на пятом этаже многоэтажного дома на улице Панина в Ярославле начался вчера, 20 мая, днем. Из окон квартиры повалил черный дым, прохожие вызвали пожарных. Хозяев загоревшейся квартиры в момент возгорания дома не было, они примчались чуть позже, видимо, когда им сообщили о ЧП. Но в квартире оставалась их собачка. Ее спасатели обнаружили на полу – без сознания, но еще дышащую.

Нахватавшегося дыма песика вытащили на свежий воздух, уложили на травку, гладили и поливали водой, чтобы она поскорее пришла в себя. Суетились вокруг животного очевидцы.

- «Скорая» сказала, что мы ничем помочь не можем, - пояснили сотрудники компании «Микрозелень», в ответ на комментарий о том, что поглаживания собаке вряд ли помогут и неплохо бы ей надеть кислородную маску, как в американских роликах. Помогали реанимировать животинку спасатели.

- Если собака жива осталась, то день выполнен.

После того, как собачка очнулась, ее увезли в ветеринарную клинику.