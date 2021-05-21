Нет необходимости: сокращено число машин на трех ярославских маршрутах

В мэрии Ярославля приняли решение сократить перевозки по трем маршрутам. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославские перевозчики по маршрутам №46, №80 и №86 направили в мэрию заявление на отказ от работы на этих направлениях. Со слов мэрии, в их деятельности нет необходимости.

— Мы регулярно отслеживаем заполняемость всех автобусов по маршрутам №46, № 80 и № 86. На данных маршрутных такси есть автобусные маршруты, которые дублируют и компенсируют потребность в перевозке. При крайней необходимости будем пересматривать выпуск подвижных единиц и расписание, либо будем заключать временные договоры или выдавать временные свидетельства, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Однако с тем, что в маршрутках "нет необходимости", ярославцы не согласны. После того, как перевозчики ушли, пассажиры столкнулись и с долгим ожиданием транспорта, и с переполненными автобусами. Жалоб масса.

Уже 1 марта маршрут №46 сократили на шесть автобусов, а с 9 апреля маршруты №80 и №86 - на пять.