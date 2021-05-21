"Это что-то нереальное": студенты пед университета Ярославля поучаствовали в эстафете Победы

Студенты готовятся ко старту. Фото: группа "ВКонтакте" ЯГПУ им.К.Д. Ушинского

20 мая в педуниверситете Ярославля прошел забег студентов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие уже стало для ВУЗа традиционным. С каждым годом в нем принимает участие все больше человек, в этот раз на старт вышло 350 спортсменов.

- Торжественное открытие началось с построения участников у Вечного огня и церемонии возложения цветов. Сам забег состоялся на Стрелке. Студентов собралось много – среди учащихся легкоатлетический забег продолжает быть популярным. Поддержать ребят пришли болельщики, для которых провели конкурс на лучшую группу поддержки.

На финиш эстафеты студенты прибежали воодушевленные, а вовсе не уставшие, что странно, ведь спорт - это нагрузка. Оказалось, что такие занятия ребятам по душе, и они с радостью поделились своими впечатлениями о мероприятии.

- Каждый год я участвую в спортивных мероприятиях и марафонах, и каждый раз для меня это что-то нереальное. Сейчас испытываю только наслаждение и удовольствие, - рассказывает студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.