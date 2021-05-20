В Ярославской области в июне пройдет авиафестиваль. ФОТО: администрация Рыбинска

5 июня на аэродроме "Южный" в третий раз пройдет авиационный фестиваль "Рыбинское небо". Рассказываем, какая программа ожидает зрителей.

Запланированы подъемы тепловых аэростатов, показательные выступления судов малой авиации и авиамоделистов и музыкальная программа.

- Организаторы планируют показать в работе около двадцати видов крылатой техники. Музыкальную программу составят номера ярких творческих коллективов города разных направлений, - пояснили в администрации Рыбинска.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Кубок России по парашютному спорту имени Валентины Терешковой. Соберутся лучшие спортсмены региона и ЦФО.

Для маленьких гостей запланирована интерактивная познавательная зона. там пройдут мастер-классы по робототехнике и выставка экспонатов авиационных изделий.