Размером с кулак: в Ростовском районе Ярославской области прошел град

Местные жители Ростова показали какой у них выпал град. Фото: группа "Подслушано в Ростове Великом"

20 мая по Ярославской области пронеслись раскаты грома и крупный град. Погода сменилась очень резко: только что светило солнце, и вот с неба уже падает град размером с человеческий кулак.

30-градусную как ветром сдуло. Теперь жители беспокоятся, как будут убирать вмятины с машин. Особенно остро непогоду на себе прочувствовали жители Ростова Великого Ярославской области.

- Жесть. Под такой град попадешь, весь в синяках будешь и машины наверняка побило, - пишет жительница Ростова в группе "Подслушано в Ростове Великом ".

- Машину загоняла в гараж в самый разгар града. Закрывала лицо руками пока бежала, - отвечает еще одна жительница Ростова.

Вот такие "глыбы" падали с неба. Фото: Екатерина Великая

Сейчас "ударная" погода подобралась и к Ярославлю: начался ливень. МЧС разослали срочное предупреждение.

- Днем 20 мая в отдельных районах по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, при грозе усиление юго-восточного ветра порывами до 18 м/с. Возросла вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.Так же прогнозируется вероятность случаев травматизма среди населения, - предупредили спасатели.

"КП-Ярославль" просит читателей быть аккуратными и оставаться дома в такую погоду.