Шарфик зашевелился: в ярославской маршрутке везли питона

Питон едет в маршрутке на шее у своей хозяйки. Фото: группа "Подслушано Ярославль"

Кошечка? Собачка? Нет, питон 19 мая ехал в маршрутке со своей хозяйкой. Змея удобно расположилась на шее девушки, которая ехала в Заволжский район Ярославля.

- Еду в маршрутном такси. Кондуктора нет, прошу передать за билет. Девушка молча взяла деньги и вернула сдачу. Я сразу не поняла или не хотела верить своим глазам, но слишком уж объемный шарфик был у нее на шее. Ближе к кинотеатру "Аврора" народ начал расходиться, освободились места и присмотревшись, я увидела, что стильный "шарфик" шевелится и превращается в сетчатого питона. У торгового центра "Яркий" пассажирка со своим другом выходит. Страх у меня пришел позже, - пишет ярославна в группе "Подслушано Ярославль".

Конечно же, мы в ответе за тех, кого приручили, но такие «домашние любимцы» не являются "типичными" для ярославцев. Разгляди "шарфик" кто впечатлительный, то паника была бы неизбежна. Жители принялись бурно обсуждать ситуацию.

- Увидев такое, я бы через крышу вылетела, как железный человек, - пишет ярославна в группе "Подслушано Ярославль".

- Так-то это довольно небезопасно для самой хозяйки. Питон рефлекторно может среагировать на внешний раздражитель. Несколько секунд и человек посинеет. Сколько случаев было, даже на арене цирка как-то артиста придушил, - дополняет еще один житель.

- Нормально вполне, я со своим в магазин люблю ходить, - отшучивается ярославец.

А как бы вы отреагировали на подобный случай?