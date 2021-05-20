Количество абонентов Wink превысило миллион

Изображение: ПАО «Ростелеком»

За год количество абонентов, кто использует цифровой видеосервис от «Ростелеком» в Центральном федеральном округе выросло более чем в 4,5 раза и превысило один миллион. Пик подключений пришелся на конец прошлого года: более 100 тысяч человек оформили подписку на сервис в четвертом квартале 2020 года. Около 40 % всех пользователей – жители Москвы и Подмосковья. На втором месте находится Воронежская область – почти 10 %. Третье место занимает Тульская область. Приложение видеосервиса установлено на 2,5 миллиона устройств жителей Центральной России. Около 45 % установок приходится на мобильные устройства под управлением Android, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра.