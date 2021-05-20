В Ярославскую область завезли третью вакцину от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославскую область поступила третья вакцина от коронавируса - "КовиВак". Она разработана научным центром исследований имени Чумакова. На данный момент в регион доставлено 1560 доз препарата.

- Препарат содержит действующее вещество антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина применяется для профилактики коронавирусной инфекции и предусматривает двукратное введение с интервалом 14 дней, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Теперь ярославцы имеют выбор из трех вакцин. "КовиВак" поступил в клиники Ярославля, Рыбинска и Тутаева. На данный момент первый этап вакцинации прошли 113 425 жителей области, второй - 92 728.