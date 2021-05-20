День города Ярославля отпразднуют в сентябре

Вместо Дня города будет небольшой праздник ко Дню защиты детей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле из-за эпидемии коронавируса перенесли День города. Вместо 29 мая принято решение отметить праздник в сентябре. А в последнюю субботу весны во всех районах города проведут развлекательные мероприятия в честь Дня защиты детей.

— Будут организованы развлекательные программы в городских парках: на Даманском острове, Нефтяников, Юбилейном, Рабочий сад, в парке Победы на Ленинградском проспект и парке Победы на Липовой горе, в новом сквере на проспекте Машиностроителей и перед ДК «Гамма», «Энергетик» и «Судостроитель»— сказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

День города переносится не в первый раз. Похожая ситуация была с 1000-летним и 1010-летним юбилеями. Так что, не стоит унывать: празднику быть, но немного попозже.