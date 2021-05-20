В Ярославской области за сутки поймали 11 пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 мая сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Ярославской области 11 нетрезвых водителей. Один из нарушителей попался уже во второй раз.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ проходить медицинское освидетельствование предусмотрена административная ответственность. Это лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Если человек во второй раз попался пьяным за рулем, ему грозит уголовная статья. Вчера одного из нетрезвых водителей поймали благодаря внимательности прохожих - они сообщили в полицию, что мужчина сел за руль в явно неадекватном состоянии. Материалы на него будут переданы в суд.

За четыре месяца 2021 года благодаря информации, полученной от жителей области, задержали 47 пьяных водителей. Если вы заметили нетрезвого человека, который управляет машиной, сообщите об этом по телефону 30-10-10.