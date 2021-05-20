На берегу "Плещеево озеро" снесли незаконные постройки

Снос нелегального бизнеса на территории национального парка. Фото: УФССП по Ярославской области

Попытка бизнесмена из Ярославской области перехитрить закон была разрушена в буквальном смысле этого слова. На территории национального парка "Плещеево озеро" в Переславском районе местный житель решил открыть бизнес: возвел постройки, начал работу - вот только согласовать свою деятельность с администрацией забыл.

- Судебным приставам поступило решение суда об обязании индивидуального предпринимателя освободить земельный участок путем сноса или демонтажа незаконно возведенных построек. Однако должник этого не сделал, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

За это и был привлечен к административной ответственности несколько раз, но добровольно решение суда так и не исполнил. В результате приставы организовали снос нелегального бизнеса. Сейчас территорию "Плещеева Озера" приводят в порядок.