Экс-главу Переславского района обвиняют в халатности

Экс-глава Переславского района обвиняется в халатности Фото: Антон ПИКУС

Прокуратура Ярославской области утвердила обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы Переславского района Александра Рычкова. Ему инкриминируют халатность

- По версии следствия, с ноября 2008 года по июнь 2010 года обвиняемый подписал четыре постановления об изменении разрешенного использования земельных участков, входящих в зону лугопарков береговой полосы Плещеева озера близ Никитского монастыря. из-за этого земельные участки из категории "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" перешли в категорию "для организации дачного некоммерческого объединения", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

На берегу озера построили жилые дома и дачи, установили заборы, которые, по заключению экспертов, плохо вписались в исторически сложившийся ландшафт.

- Объекты препятствуют восприятию исторической части панорамы древнерусского города Переславля-Залесского, - считает обвинение.

Начало судебного процесса обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело рассмотрит Переславский районный суд.