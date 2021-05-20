В Ярославской области столкнулись два грузовика Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 19 мая, поздно вечером у поселка Петровское Ростовского района дорогу не поделили де фуры.

- По предварительной информации, водитель грузовика "Скания" с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с грузовым автомобилем "Рено Премиум", который ехал по встречной полосе, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За рулем "Скании" находился мужчина 59 лет. Пострадал в аварии второй водитель - 56-летний мужчина, управлявший "Рено". С травмами он госпитализирован в больницу.