В Ярославле осудили предпринимателя, который хотел заработать на детях-сиротах

Учредитель нескольких строительных компаний признан виновным в покушении на мошенничество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировский районный суд признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере учредителя нескольких строительных организаций. Предприниматель требовал вознаграждение за помощь в победе на аукционах, где разыгрывались контракты на приобретение жилья для детей-сирот.

- Судом установлено, что обвиняемый, будучи осведомленным о проведении с 30 октября по 10 декабря 2019 года департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области аукционов на предмет заключения контрактов по приобретению в собственность Ярославской области жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, неоднократно доводил до сведения представителя подрядных организаций, участвующих в аукционе, ложную информацию о наличии у него возможности оказать за вознаграждение содействие в обеспечении побед на аукционах, - говорится в сообщении пресс-служба Ярославского областного суда.

За то содействие, которое им якобы было оказано, бизнесмен, и это было установлено в суде, требовал от представителя подрядчиков 10% от суммы заключенных контрактов, но после снизил свои запросы до 9 миллионов рублей.

30 января прошлого года в кафе предпринимателю был передан муляж денег - 2 миллиона рублей, после чего предпринимателя задержали сотрудники регионального УФСБ.

- Обвиняемому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сказали в суде.