В Ярославской области резко похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области на смену аномальной для мая жаре придет холод. Уже завтра, 21 мая, по прогнозам специалистов Центра "Фобос" в Ярославле столбики термометра опустят до 13 градусов и пройдет дождь.

- Неустойчивая погода с таким температурным режимом будет сохраняться, по меньшей мере, до конца следующей недели, - не дают радужных прогнозов синоптики.

В субботу, 22 мая, в Ярославле солнечно, но только +19 градусов. В воскресенье, 23 мая, потеплеет до +21 градуса, однако, будет облачно. В воскресенье пасмурно с просветами, дожди и лишь +17 днем.