Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 12:37

В Ярославской области резко похолодает

Уже завтра специалисты Центра "Фобос" прогнозируют всего 13 градусов
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославской области резко похолодает

В Ярославской области резко похолодает

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области на смену аномальной для мая жаре придет холод. Уже завтра, 21 мая, по прогнозам специалистов Центра "Фобос" в Ярославле столбики термометра опустят до 13 градусов и пройдет дождь.

- Неустойчивая погода с таким температурным режимом будет сохраняться, по меньшей мере, до конца следующей недели, - не дают радужных прогнозов синоптики.

В субботу, 22 мая, в Ярославле солнечно, но только +19 градусов. В воскресенье, 23 мая, потеплеет до +21 градуса, однако, будет облачно. В воскресенье пасмурно с просветами, дожди и лишь +17 днем.