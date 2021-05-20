На ярославских кладбищах заканчиваются места

Новый сектор Осташинского кладбища Фото: Полина Вачнадзе

Места на Осташинском кладбище, единственном в Ярославле, где разрешены захоронения, закончатся уже к концу 2021 - началу 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра города Виталий Леженко.

Новый участок на Осташинском кладбище начали использовать в феврале этого года, но мест на нем уже практически не осталось. Спасти ситуацию может оборудование еще одного участка кладбища, но и его хватит ненадолго - года на два, если учитывать существующие темпы захоронения.

- Организация ритуальных услуг и интенсивность процесса захоронений определяет необходимость подготовки новых участков для погребения умерших. Стабильность захоронений в городе Ярославле на сегодняшний день находится в крайне тяжелом положении, лимит свободных площадей для захоронений умерших при условии постройки 2-этапа кладбища в начале 2023 года будет исчерпан полностью. В связи с высокой значимостью объекта необходимо предусмотреть в бюджете города Ярославля расходы на финансирование работ по организации строительства нового муниципального кладбища в г. Ярославле, р-н Дзержинский, ул. Осташинская, у дома 11 (2 этап). По информации заказчика работ МКУ «Агентство по строительству» потребность в финансировании на 2021 год составит 21,3 млн. рублей», - сказал ИА Regnum Виталий Леженко.