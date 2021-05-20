В Ярославской области могут ввести штраф за борщевик на участках Фото: Павел КЛОКОВ

Депутаты Ярославской областной думы рассмотрели возможность штрафовать владельцев участков земли, которые никак не борются с борщевиком. Народные избранники изучили опыт нескольких регионов - Ленинградского, Костромского, Московского, Новгородского, Сахалинского - где прописана ответственность собственника за невыполнение работ по удалению сорняка.

- В этих регионах уже наработана положительная практика по борьбе с борщевиком, в том числе и за счет штрафов. К нам обращаются жители всех муниципальных образований области с просьбой навести порядок в этом вопросе, – говорит депутат облдумы Андрей Щенников.

Способы борьбы с борщевиком могут быть разные. Его можно косить, выкапывать, опрыскивать гербицидами. Если сорняк не будет уничтожен, хозяину участка, на котором он растет, будет грозить штраф.

Законопроект принят в первом чтении. Пока еще не определены ни штрафы, ни способы определения собственника земли, ни механизмы привлечения его к ответственности. Ко второму чтению будут учтены все возникшие замечания и вопросы.