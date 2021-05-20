В Ярославле машина влетела в остановку

Машина влетела на остановку. ФОТО: группа "Подслушано автомобилистов Ярославль" ВКонтакте

19 мая в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП, которое могло закончиться очень печально. Водитель на "Ладе" с вологодскими номерами въехал на остановку общественного транспорта. Авария произошла у поликлиники №5.

Первыми на место аварии прибыли сотрудники Росгвардии. По словам очевидцев, росгвардейцы обезвредили водителя и посадили его в патрульный автомобиль. Как говорят все те же свидетели аварии, водитель был пьян и пока все ждали ГИБДД, он что-то кричал из УАЗика.