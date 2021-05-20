Рыбинца выселили из квартиры за коммунальный долг в 500 тысяч рублей

Такой бардак рыбинец устроил в квартире. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске мужчина семь лет не платил коммуналку за муниципальное жилье и накопил долг в размере полумиллиона рублей. Это самая большая задолженность у нанимателя в практике специалистов «Жилкомцентра».

Жилье находится в микрорайоне Прибрежный. Состояние квартиры после хозяина, которого выселили, оставляет желать лучшего: повсюду бардак, груды мусора и сломанная мебель.

Увидев неприглядные фотографии жилья, суд принял решение выселить неплательщика в небольшую комнату, но обязанность оплатить счета за ним осталась.

- Из квартиры вывезут весь мусор, проведут дезинфекцию, сделают ремонт. После этого предоставят нуждающимся в улучшении жилищных условий. Очередь на получение муниципального жилья в Рыбинске превышает 1800 человек, - рассказала Анна Костина, директор МКУ «Жилкомцентр».

В Рыбинске за долги из муниципального жилья выселили уже двух человек. Вопрос по еще одной квартире решается.