В Ярославской области ожидаются гроза и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды. Сегодня, 20 мая, в Ярославле и некоторых районах области ожидается гроза, а при грозе - сильные порывы ветра. По прогнозам специалистов, они могут достигать 18 метров в секунду.

Последствия такой непогоды очевидны: возможны нарушения в работе коммунального сектора, связанные с обрывами ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, падение слабоукрепленных конструкций и обрушение крыш.

Непогода уже наделала в Ярославской области дел. Из-за последствий урагана в Любиме был объявлен режим ЧС. Там сильный ветер снес крыши почти у двух десятков домов.