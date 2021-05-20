Тренеры ярославского "Буревестника" возглавили сборную Сирии по баскетболу. ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"

Главный тренер ярославского БК "Буревестник" Михаил Терехов возглавил мужскую национальную сборную Сирии. Поможет Терехову Алексей Нуждин, сообщает пресс-служба БК "Буревестник". Впервые наши специалисты будут возглавлять иностранную сборную в официальных матчах.

Тренировки пройдут в Казани. Сбор, который организован в рамках подготовки к финалу Квалификации Кубка Азии-2021, продлится 20 дней. В июне наши специалисты будут руководить сборной Сирии в отборочном турнире на континентальное первенство, которое состоится в августе 2021 года в Индонезии.

– Национальная команда Сирии уже во второй раз проводит сборы в Казани. Случилось так, что их прежний тренер Джозеф Салерно-младший – прим. в последний момент не смог приехать по каким-то причинам, и команде срочно потребовался специалист, готовый немедленно помочь. Представители Федерации баскетбола Сирии и их Министерство спорта и предложили возглавить их команду, а «Буревестник», с которым у меня по-прежнему контракт, согласовал это назначение. Это страна с очень древними традициями и культурой, и для меня большая честь представлять эту команду! Я должен поблагодарить предыдущего тренера, он проделал большую работу, и одержал важные победы, - сказал главный тренер БК "Буревестник" Михаил Терехов.