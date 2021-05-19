В некоторых районах Ярославля отключат холодную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая с 9 до 17 часов в Ярославле отключат холодную воду в домах по адресам:

- улица Андропова, 10/8, 25/9, 27/19, 17/14, 15, 25/10,25/9,10/8

- улица Максимова, 1А, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 4А, 7, 8, 8А, 8Б,6,10

- улица Первомайский переулок, 3, 3В

- улица Первомайская, 19А,19/1

- улица Трефолева,15А, 20, 20Б, 20А

- улица Кирова,10/25

Бочка с водой будет находиться на улице Трефолева, 20Б

С 9 часов до 19 часов холодную воду отключат по адресам:

- улица Ямская, 66

- улица Наумова, 3

- частный сектор: улица Ямская, 62, 64, 63, 65, 71, 75

- улица Запрудная, д.2, 2А

- улица Наумова ,2, 4Б, 5

Воду жители смогут набрать на улице Ямская, 61 и 78

С 9 часов до 22 часов воды не будет в поселке Октябрьский в домах 19,16Б,14 к.2,18, 12к.2, 14к.3,18,20

Бочка с водой – по адресу поселок Октябрьский, 14 к.2