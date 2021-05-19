В Рыбинске построят оздоровительный комплекс с футбольным полем

К осени комплекс будет готов, сейчас он выглядит так. Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске на стадионе "Восход" построят игровую детскую площадку и физкультурно-оздоровительный комплексе. Оборудуют футбольное поле, четыре беговые дорожки, два сектора для стритбола, площадки для воркаута и уличных тренажеров. Для болельщиков же установят трибуну на 100 мест.

Сейчас подрядчики занимаются монтажом инженерных сетей, объект сдадут уже этой осенью.

– Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на ноябрь, все мероприятия подрядчик выполняет в соответствии с графиком, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – Кроме этого комплекса сейчас в Рыбинске реконструируем стадион «Сатурн», а также строим ФОК в поселке Красные Ткачи Ярославского района.

Новый комплекс находится в Гагаринском микрорайоне Рыбинска. Работать он будет круглогодично: летом основной зоной станет футбольное поле, а зимой – ледовая площадка.