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Общество19 мая 2021 17:20

В Ярославле разберут Добрынинский мост

Начался демонтаж аварийного пролета
Анастасия Голубева
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В Ярославле разберут Добрынинский мост

В Ярославле разберут Добрынинский мост

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался второй этап капитального ремонта Добрынинского моста – демонтаж аварийного пролетного строения.

- Чтобы не допустить обрушения были выставлены специальные вспомогательные конструкции. Демонтажные работы планируем завершить в течение 3-4 недель. После демонтажа первых двух пролетов начнем устройство новых пролетных строений, - рассказал представитель подрядной организации АО ГК «ЕКС» Александр Огарков.

В прошлом году были обнаружены недостатки в левой части моста. До 1 ноября все ремонтные работы должны закончить.

Сейчас мост используется с ограничениями. Открыто движение в соответствии с проектом организации, согласованным Управлением ГИБДД по Ярославской области. Ограничение движения связано с выявлением дефектов в сечении опор с первой по десятую в левой половине путепровода.