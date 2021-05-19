В Ярославле разберут Добрынинский мост Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался второй этап капитального ремонта Добрынинского моста – демонтаж аварийного пролетного строения.

- Чтобы не допустить обрушения были выставлены специальные вспомогательные конструкции. Демонтажные работы планируем завершить в течение 3-4 недель. После демонтажа первых двух пролетов начнем устройство новых пролетных строений, - рассказал представитель подрядной организации АО ГК «ЕКС» Александр Огарков.

В прошлом году были обнаружены недостатки в левой части моста. До 1 ноября все ремонтные работы должны закончить.

Сейчас мост используется с ограничениями. Открыто движение в соответствии с проектом организации, согласованным Управлением ГИБДД по Ярославской области. Ограничение движения связано с выявлением дефектов в сечении опор с первой по десятую в левой половине путепровода.