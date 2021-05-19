Занесло окурок: в Ярославле сгорел балкон многоэтажки

Очевидцы снимают пожар на улице Бабича. Фото: группа "Ярославль Live"

В Ярославскую область пришла аномальная жара. С 18 мая термометр показывает +30 градусов, а сегодня, 19 мая, еще и усилились порывы ветра.

Возможно, из-за этого и произошел пожар на улице Бабича в Ярославле. 19 мая здесь загорелся балкон многоэтажки. Со слов очевидцев, хозяев квартиры во время ЧП дома не было, а возгорание произошло из-за окурка, который ветром занесло на балкон.

Сотрудники МЧС факт возгорания подтвердили, но о причинах пока ничего не известно.

- Загорелся балкон жилого дома, очаг огня ликвидировали, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - рассказали спасатели.

Чтобы оградить себя от таких трагедий жители начали придумывать лайфхаки, которые могут сделать жизнь безопасней.

- Ставьте банки с водой кто курит на балконе, в них и кидайте! - пишут в группе «Ярославль Live”.