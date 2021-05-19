Основного потерпевшего по делу об избиениях в ярославской колонии осудили за кражу велосипедов

Евгений Макаров осужден за кражу двух велосипедов Фото: Полина Вачнадзе

Евгений Макаров осужден за кражу двух велосипедов. Транспортные средства главный потерпевший по делу об избиениях в ярославской ИК №1 украл у жителя деревни Липовицы ярославского района. Ущерб составил 17500 рублей.

Как сообщают в пресс-службе Ярославского областного суда, Макаров свою вину полностью признал, велосипеды законному владельцу вернул в целости и сохранности. Дело было рассмотрено судом в особом порядке.

- Евгению Макарову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - пояснили в пресс-службе ведомства.