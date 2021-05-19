Автоматическая блокировка дверей: в ярославских школах усилят меры безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 19 мая, в мэрии Ярославля рассмотрели вопрос организации безопасности в образовательных учреждениях Ярославля. Эта проблема стала актуальна после вооруженного нападения на гимназию в Казани.

- Безусловно, тревожные кнопки, системы видеонаблюдения, системы ограждения доступа, заборы и вахты имеют практически все учреждения. Пять раз в год - ежеквартально и перед началом учебного года проводятся плановые проверки. Для обеспечения безопасности делается очень много и эти меры эффективны, если речь не идет о целенаправленной провокации, — сказала директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.

Периодически во всех образовательных учреждениях проходят занятия для детей и сотрудников, на которых их обучают, как действовать в случаях угроз или ЧП.

А также в мэрии рассказали об идеи установить системы автоматической блокировки дверей учебных классов во время террористической опасности. В школах могут ввести должность специалиста, который будет контролировать пребывание детей в опасных или подозрительных группах в социальных сетях.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил выехать в школы и на месте обсудить все детали, которые касаются безопасности.