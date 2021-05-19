Прокуратура подала в суд на мэрию Ярославля из-за загрязнения Волги

Чтобы избежать распространения нефти по воде, специалисты установили боновые ограждения Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская природоохранная прокуратура подала иск к мэрии Ярославля из-за загрязнения Волги. Ведомство требует обязать городские власти провести инвентаризацию сетей водоотведения и коллектора, а также организовать отведение сточных вод через городской коллектор на Полушкиной роще.

В марте этого года на Волге были замечены нефтяные пятна. Чтобы избежать их распространения по воде, специалисты установили боновые ограждения. Экспертиза показала, что превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в Волге составило от 1,5 до 3,9 раз.

- Предположительно, источником загрязнения является мэрия Ярославля как балансодержатель сети водоотведения от колодца ЛК-6 (общий колодец, расположенный на территории АО «Кордиант») до выпуска в реку в районе станции отгрузки песка. В отношении предприятий-абонентов коллектора принимается решение о выборе мер административного воздействия, - говорится на официальной странице Росприроднадзора в соцсети Instagram

Первое судебное заседание по иску прокуратуры к мэрии назначено на 24 мая.