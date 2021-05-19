В центре Ярославля перекроют движение 22 мая и 1 июня

В центре Ярославля перекроют движение 22 мая Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в очередной раз перекрывают движение в центре города.

22 мая во время проведения областного мероприятия День семьи нельзя будет проехать рядом с улицей Подзеленье и Которосльной набережной. Дороги будут перекрыты с 10 утра до 14:30. А с 7 утра там же нельзя будет парковать машины.

1 июня, в День защиты детей, пройдет мероприятие в ТЮЗе, из-за чего вводится временное ограничение на проезд транспорта на проезде без названия от улицы свободы до улицы Салтыкова-Щедрина. Ограничения действуют с 10 утра до 13:30.

- Также на указанном участке 1 июня с 07.00 часов до 13.30 часов вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, -сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.