Детективная история: чтобы поймать отца-алиментщика, ярославскому приставу прошлись стать официантом

Если после ареста ярославец не выплатит алименты, ему будет грозить уголовная ответственность Фото: Артем КИЛЬКИН

Горе-отец из Ярославля несколько лет не платил алименты на содержание своего сына. Мальчика кормила-поила и одевала его мать, а отец в это время занимался тем, что скрывался от судебных приставов. Причем, делал это достаточно умело - на связь не выходил, по месту регистрации не проживал, официально нигде не работал. Не человек, а невидимка.

Денег на сына у мужчины не было, а на себя-любимого находились.

- В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должник собирается в ресторан. В роли официанта выступил судебный пристав, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Опешившего от такого поворота ярославца доставили в отделение управления и составили на него протокол. Суд назначил отцу, которых таковым числится только на бумаге, наказание в виде 10 суток ареста. Если и после этого мужчина не погасит долг перед сыном - хотя бы материальный, не говоря уже про отцовский - ему грозит уголовная ответственность.