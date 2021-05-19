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Общество19 мая 2021 13:20

Детективная история: чтобы поймать отца-алиментщика, ярославскому приставу прошлись стать официантом

Мужчина не платил алименты, но находил деньги на походы в рестораны
Полина Вачнадзе
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Если после ареста ярославец не выплатит алименты, ему будет грозить уголовная ответственность

Если после ареста ярославец не выплатит алименты, ему будет грозить уголовная ответственность

Фото: Артем КИЛЬКИН

Горе-отец из Ярославля несколько лет не платил алименты на содержание своего сына. Мальчика кормила-поила и одевала его мать, а отец в это время занимался тем, что скрывался от судебных приставов. Причем, делал это достаточно умело - на связь не выходил, по месту регистрации не проживал, официально нигде не работал. Не человек, а невидимка.

Денег на сына у мужчины не было, а на себя-любимого находились.

- В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должник собирается в ресторан. В роли официанта выступил судебный пристав, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Опешившего от такого поворота ярославца доставили в отделение управления и составили на него протокол. Суд назначил отцу, которых таковым числится только на бумаге, наказание в виде 10 суток ареста. Если и после этого мужчина не погасит долг перед сыном - хотя бы материальный, не говоря уже про отцовский - ему грозит уголовная ответственность.