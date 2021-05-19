Ярославца, по вине которого в ДТП погибли три человека, осудили на 8 лет

Ленинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы ярославца, по вине которого погибли три человека.

Авария произошла в июле 2019 года на съезде с Добрынинского моста. "КИА Рио", которым управлял пьяный водитель, въехала в бетонное ограждение и перевернулась.

В иномарке в момент ДТП находились пять человек, трое - мужчины 31 года, 32 и 34 лет погибли на месте, водителя и 18-летнюю пассажирку доставили в больницу. там и выяснилось, что человек, сидевший за рулем, был пьян.

- Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.