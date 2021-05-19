Tele2 оснастит объекты телерадиосети мобильной связью

Мобильная связь завоевывает регионы. Фото: «ООО Tele2 Россия»

Компания подписала соглашение с РТРС об оснащении объектов телерадиосети оборудованием для развертывания мобильной связи. Согласно проекту, скоростной LTE-1800 появится более чем в 500 населенных пунктах, где сейчас нет сети ни одного оператора, а вместе с этим – покрытие будет улучшено в 1,5 тыс. сел и поселков, у образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей. Проект затронет 55 регионов страны, в том числе и ярославский регион, сообщает пресс-служба оператора.

– Как социально ориентированная компания мы исторически строим сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей, – рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Наш проект с РТРС и «Ростелекомом» способствует улучшению качества жизни на селе и созданию равных цифровых возможностей. При этом мы заметили, что жители малых населенных пунктов охотно пользуются услугами передачи данных и порой опережают по объемам потребленных гигабайтов горожан. Ведь преимущество цифрового мира в том, что он позволяет оставаться частью активной жизни при физической удаленности от центра событий.

ПАО «Ростелеком» проведет строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволит увеличить охват населенных пунктов оптической инфраструктурой. До конца 2021 года в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» будет введено в эксплуатацию уже порядка 500 таких базовых станций Tele2 на объектах РТРС, а к окончанию проекта через 4 года общее число станций достигнет 2 тыс.

До конца этого года высокоскоростной интернет появится в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступна более чем в 24 тыс. локаций страны.