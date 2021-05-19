В центре Ярославля выставили автомобиль, искореженный в ДТП Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения прошла акция "Снижаем скорость - сохраняем жизнь".

На Богоявленской площади рядом со входом в музей сотрудники Госавтоинспекции выставили машину, покореженную в ДТП. Она демонстрировала, что происходит с автомобилями, если не соблюдать скоростной режим. Рядом разместили баннер "Снижаем скорость - сохраняем жизнь".

- Уважаемые водители! Не пытайтесь сократить время поездки за счет превышения скорости. Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, рядом с детскими образовательными учреждениями, крупными торгово-развлекательными центрами, остановками общественного транспорта, при движении в жилых кварталах и внутридворовых территориях. Помните: пешеход является наиболее уязвимым участником дорожного движения, - сказал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Сергей Киселев.