Пьяный рыбинец угрожал взорвать сарай у дома Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемый - 34-летний местный житель.

В пьяном угаре мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что собирается взорвать сарай рядом с домом. На место выехали спецслужбы, никакого взрывного устройства, естественно, обнаружено не было.

Звонившего быстро вычислили. Теперь за свой поступок, совершенный в неадекватном состоянии, мужчина будет отвечать перед судом. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или иной опасности, наказывается либо штрафом до 200 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом до 6 месяцев. Возможно и лишение свободы на срок до трех лет.