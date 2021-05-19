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Происшествия19 мая 2021 9:33

Пьяный рыбинец угрожал взорвать сарай у дома

О своем намерении мужчина сообщил в полицию
Полина Вачнадзе
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Пьяный рыбинец угрожал взорвать сарай у дома

Пьяный рыбинец угрожал взорвать сарай у дома

Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемый - 34-летний местный житель.

В пьяном угаре мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что собирается взорвать сарай рядом с домом. На место выехали спецслужбы, никакого взрывного устройства, естественно, обнаружено не было.

Звонившего быстро вычислили. Теперь за свой поступок, совершенный в неадекватном состоянии, мужчина будет отвечать перед судом. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или иной опасности, наказывается либо штрафом до 200 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом до 6 месяцев. Возможно и лишение свободы на срок до трех лет.

ЧП