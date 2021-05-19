Ярославцы за месяц потратили 3 тысячи терабайт мобильного трафика

Чаще всего ярославцы выходят во всемирную паутину с помощью смартфона Фото: Олег ЗОЛОТО

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив интернет-портрет абонентов. В какие дни жители Ярославской области больше разговаривают и на что тратят почти 3 тысячи Терабайт мобильного трафика ежемесячно?

Чаще всего ярославцы выходят во всемирную паутину с помощью смартфона. Их в сети МегаФона в регионе зарегистрировано более 210 тысяч. Это свыше 60% от всех устройств абонентов. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось почти 50% выходов в сеть.

С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Около 60% абонентов МегаФона в Ярославской области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скачанного трафика представителями сильного пола составляет каждый месяц более 1,2 тысяч Терабайт, что эквивалентно с просмотром порядка 550 000 фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины качают чуть меньше – на 5%.

Ярославцы, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: переписываться в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку. Также значительная доля трафика уходит на скачивание информации в Яндексе: ежемесячный расход составляет почти 700 тысяч Терабайт.

Разговаривают ярославцы всегда активно. В среднем за один день абоненты МегаФона вместе наговаривают примерно семь лет. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят почти на 20% меньше. Последний выходной недели, как правило, пользователи проводят онлайн. Объем мобильного интернет-трафика в этот день превышает 100 Терабайт.

В лидерах рейтинга самых общительных регионов вошли Санкт-Петербург, Вологодская, Калининградская и Архангельская области: жители каждого из них ежемесячно расходуют порядка 3 тысяч. Терабайт. Меньше всего пользуются интернетом в Костромской и Псковской областях: объем потребления «на двоих» в месяц составил чуть выше 2 тысяч Терабайт. Всего же жители Северо-Запада тратят на общение в интернете более 60 тысяч Терабайт.