Ярославский «Локомотив» стал чемпионом России Фото: Мэрия Ярославля

В Ханты-Мансийске завершился финальный этап Первенства России по хоккею среди юношей 2005-го года рождения и наш юный «Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах и приехал домой с победой.

— Готовили команду по стандартной программе, разработанной школой «Локомотива». Конечный результат – Кубок. Все задачи, которые перед нами стояли, нам удалось выполнить. Многие ребята из этого состава в следующем сезоне перейдут в команду молодежной хоккейной лиги. Несмотря на это, будем подтягивать молодых ребят и продолжать биться за высокие места, — рассказал тренер «Локомотив-2005» Олег Крикуненко.

На групповом этапе наши спортсмены были сильнее команд из Санкт-Петербурга, Череповца и Новокузнецка. На пути к финалу «Локомотив-2005» выиграл в играх с командой «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга и казанским «Ак Барсом». В финале «Локомотив-2005» со счётом 3:0 обошел московское «Динамо».

Лучшим защитником финальных соревнований стал Геннадий Чалый.