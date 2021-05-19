Ярославские спасатели вытащили из воды рыбака

Пострадавшего вытащили, укутали одеялами, вызвали скорую помощь Фото: Полина Вачнадзе

38-летний рыбак из Ярославля чуть было не пополнил список утонувших в этом году, но все, к счастью, обошлось. На помощь тонувшему пришли сотрудники ярославского отделения ГИМС.

Тревожный звонок о том, что в Волге у поселка Прибрежный тонет человек, поступил от друга рыбака, который находился на берегу. Уже через 8 минут на катере «Сильвер» на место приехали четыре спасателя. Тонущий мужчина из последних сил одной рукой держался за резиновую лодку – его отнесло от берега метров на 70.

- Пострадавшего вытащили, укутали одеялами, вызвали скорую помощь. Спасенного мужчину забрали медики, - пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как оказалось, мужчина с лодки потянулся за крючком, который зацепился за что-то в воде. Но рыбак потерял равновесие и упал в воду.