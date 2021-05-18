В Рыбинске построят новую площадку для отдыха

Макет новой беседки в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске построят новую смотровую площадку - на берегу реки Черемуха со стороны Бульварной улицы. Здесь собираются установить чугунную беседку, стилизованную под старину, и сделать красивую аллею.

- Место для смотровой площадки выбрано не случайно. Со временем Бульварная улица станет полноценной частью благоустроенного исторического центра. Приведем в порядок аллею, отремонтируем фасады. Здесь будут отдыхать горожане, гулять туристы, - подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

Также на площадке подрядчики установят освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны, уложат тротуарную плитку, обновят дорожную разметку и организуют пешеходный переход. Общий «чек» изменений выйдет на 8,6 миллионов рублей.