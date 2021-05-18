В Ярославской области за разведение огня в лесу грозит штраф в полмиллиона рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

7 мая в области введен противопожарный режим. Запрещается ходить в лес и разводить костры, сжигать мусор вблизи «зеленых» территорий и мест отдыха.

В правительстве области рассказали, что максимальная сумма штрафа для юридических лиц - 500 тысяч рублей, для граждан – до 5 тысяч, для должностных лиц – до 40 тысяч. С начала года за нарушения правил пожарной безопасности в лесах Ярославской области возбуждено 29 административных дел. Общая сумма штрафов - 1 миллион 240 тысяч рублей.

По данным Главного управления МЧС России по Ярославской области, в семи случаях поджог травы закончился тем, что пламя перешло на здания. Сгорели пять хозяйственных помещений, баня и две постройки, которые не использовались.

– В 90% случаев причина возникновения природного пожара – человеческий фактор, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Пал сухой травы запрещен. Неконтролируемое возгорание может привести не только к нанесению существенного вреда природе, хозяйству, но и здоровью людей. Поэтому с наступлением высоких температур в регионе максимально усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.