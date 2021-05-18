В Ярославской области объявлен «оранжевый» уровень опасности Фото: Павел КЛОКОВ

В Ярославской области синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности из-за высокой температуры. Местами она достигает отметки в 35 градусов, что, мягко говоря, не очень характерно для середины мая.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, из-за сильной жары вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения из-за перегрева трансформаторных подстанций и конденсаторных систем. Не исключен рост техногенных и природных пожаров.

Но уже завтра, 19 мая, на смену аномальной жаре придет просто теплая погода. По данным Центра «Фобос», в среду ожидается около 19 градусов тепла.