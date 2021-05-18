В Рыбинске 14-летний подросток упал с заброшенного здания Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске произошел несчастный случай. Серьезные травмы получил 14-летний юноша. Подросток, судя по всему, исследовал недействующее здание на улице Ломоносова. Возможно, оступился или потерял равновесие и упал с высоты второго этажа. Интерес к «заброшке» привел подростка на больничную койку.

- Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения, куда был госпитализирован юноша. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция просит взрослых на время летних каникул обеспечить досуг детей и провести с ними беседы об опасности подобных зданий.