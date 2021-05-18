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Общество18 мая 2021 13:54

В Ярославской области запустят транспортную карту «Тройка»

Расплачиваться картой можно будет на четырех межмуниципальных маршрутах
Полина Вачнадзе
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Расплачиваться картой можно будет на четырех межмуниципальных маршрутах

Расплачиваться картой можно будет на четырех межмуниципальных маршрутах

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 21 мая начнет действовать транспортная карта «Тройка». Пока только в пилотном режиме, «испытания» продлятся три месяца. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

- За время тестового периода разработчики смогут оценить работоспособность системы и доработать технические моменты. Уже на этапе пилотного проекта будем постепенно расширять количество маршрутов и пунктов приобретения карт. Предполагаем, что картой «Тройка» можно будет оплатить проезд в любом общественном транспорте области, и уже сейчас ярославской «Тройкой» можно будет воспользоваться и в других регионах, где она подключена, - рассказал губернатор.

На время тестового периода карка «Тройка» будет действовать на четырех межмуниципальных маршрутах:

- №520 Пошехонье – Пречистое,

- №506 Пошехонье – Ярославль (через Рыбинск),

- №530 Пошехонье – Ярославль (через Данилов),

- №105 Ярославль – Кормилицино.