В Тутаеве вернут отмененные из-за нехватки водителей автобусы. Изображение: администрация Тутаевского района

Из Тутаева в Ярославль вновь будут ходить автобусы №158, которые отменили из-за нехватки водителей.

Как пояснили в администрации Тутаевского района, в прежнем режиме транспорт начнет ходить уже в начале следующей недели.

- В настоящее время перевозчик оформляет необходимые документы на автобусы для работы на маршруте, - уточнили в администрации.

Из Тутаева в Ярославль можно уехать следующими рейсами:

- №158 «Тутаев – Ярославль-Главный через п.Константиновский)»: отправление в 05:00, 08:50 и 19:15 ежедневно;

- №158 «Микляиха – Ярославль-Главный»: отправление 06:40 из п.Микляиха в понедельника по пятницу в рабочие дни;

- №165 «Тутаев – Ярославль-Главный через п. Никульское»: отправление 08:45 – понедельник, суббота, воскресенье и в 13:40 – ежедневно;

- №161к без изменений, автобусы ходят по привычному расписанию.

Однако уже от тутаевцев поступают жалобы на отсутствие транспорта.

- Кондукторы еще с 6 утра объявляют, что рейсы через Микляиху вернули, диспетчер по телефону ответил то же самое – им новый перевозчик ИП Сударкин объявил, что официально с сегодняшнего дня. А по факту утренних рейсов не было, во всяком случае, через Микляиху. Диспетчер сказала, что они не знают причины, почему перевозчик сообщил о возобновлении рейсов, а транспорт не предоставил, - пишет Наталия Михалевич.