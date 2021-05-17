В Ярославской области остановили машину, в которой было 23 килограмма наркотиков

В Ярославской области задержали двух наркоторговцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двум дилерам - 45-летнему наркоторговцу из Московской области и 37-летнему из Саратовской - Пошехонский суд вынес приговор.

Осужденные познакомились в социальных сетях и договорились торговать запрещенными веществами. Организатор преступления, личность которого не удалось остановить, предоставил им машину с тайником и информацию о местонахождении наркотиков.

Мужчинам предстояло забрать запрещенные вещества из тайника, расфасовать их и развезти по Ярославской, Ивановской, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской и Московской областям.

- Приехав в Ленинградскую область в мае 2020 года, соучастники забрали наркотик из тайника, расфасовали его в 18 свертков и спрятали в автомобиле. Во время движения по трассе Рыбинск-Череповец в Пошехонском районе Ярославской области автомобиль, на котором они передвигались, был остановлен, а мужчины задержаны, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Вес найденных наркотиков составил 23 килограмма. Суд приговорил злоумышленников к 8 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.