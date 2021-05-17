В ярославских музеях пройдет день открытых дверь Фото: Правительство Ярославской области

18 мая – международный день музеев и в связи с этим в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Угличе, Вятском и Карабихе некоторые музеи будут работать для посетителей бесплатно.

Что посмотреть в Ярославском музее-заповеднике?

Для бесплатного посещения будут открыты все выставки и территория заповедника. Новая экспозиция об истории рекламы за последние 100 лет «Как продать слона» порадует всех желающих. На этой выставке представлены афиши, каталоги, агитационные плакаты, рекламные буклеты – в общей сложности более 300 экспонатов.

Куда еще сходить?

В Ярославле также бесплатно можно будет посетить художественный музей: Музей зарубежного искусства, Митрополичьи палаты и Губернаторский сад.

Куда съездить?

В Угличе посетители смогут увидеть художественную галерею «Под благодатным покровом», экспозицию декоративно-прикладного искусства «Сокровища древнего Углича», экспозицию «Забытое искусство», выставку «Нас ждет огонь смертельный», персональную выставку художника Василия Шиханова «В ожидании праздника».