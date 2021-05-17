МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре

В Ярославской области будет очень жарко. Фото: МЧС Ярославль

С 18 по 19 мая в Ярославскую область придет очень жаркая погода, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

- Увеличится вероятность чрезвычайных ситуаций на территории области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения потенциально опасных объектах, а также с ростом техногенных и природных пожаров, - рассказали спасатели.

"КП-Ярославль" просит своих читателей быть аккуратными, заботиться о своем здоровье и носить головные уборы.