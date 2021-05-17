В Ярославле умерла ветеран Великой Отечественной войны Зоя Кочкина Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зоя Михайловна Кочкина. Совсем недавно, 2 мая, она отметила свой вековой юбилей.

Зоя Михайловна родилась в 2021 году в деревне Яхробол Некрасовского района. Воевала с 21 года в составе 201-го зенитного артиллерийского полка ПВО. В ее послужном списке – более 20 медалей.

После войны Зоя Кочкина работала в милиции, стояла у истоков создания комиссии по делам несовершеннолетних Кировского района Ярославля.

Сегодня, 17 мая, ярославцы простились с ветераном. Похоронили Зою Михайловну на Воинском мемориальном кладбище.