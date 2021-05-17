В Ярославле 29 и 30 мая ограничат движение машин
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» и в связи с этим 30 мая с 6 часов до 14:30 часов ограничат движение машин на улицах:
-Советская
-Советская площадь
-Волжская набережная
-Волжский спуск
-Кирова
-Нахимсона
-Андропова
-Которосльная набережная
-Подзеленье
-Почтовая
-Площадь Челюскинцев
-Революционная
-Советский переулок
-Народный переулок
На этих же улицах 29 мая с 18 часов до 14.30 часов 30 мая будут запрещены остановки и стоянки автомобилей.