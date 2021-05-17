В Ярославле 29 и 30 мая ограничат движение машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» и в связи с этим 30 мая с 6 часов до 14:30 часов ограничат движение машин на улицах:

-Советская

-Советская площадь

-Волжская набережная

-Волжский спуск

-Кирова

-Нахимсона

-Андропова

-Которосльная набережная

-Подзеленье

-Почтовая

-Площадь Челюскинцев

-Революционная

-Советский переулок

-Народный переулок

На этих же улицах 29 мая с 18 часов до 14.30 часов 30 мая будут запрещены остановки и стоянки автомобилей.