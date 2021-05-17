Очередной провал: в Ярославле у Знаменской башни провалился асфальт

В Ярославле у Знаменской башни провалился асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вновь провалился асфальт и вновь - в центре города. На этот раз асфальт ушел под землю в сквере у Знаменской башни.

Ярославцы сфотографировали опасную яму и выложили снимки в местные паблики. На месте уже побывали сотрудники аварийной службы, но ограничились тем, что оградили провал сигнальными лентами.

- О, еще одна станция метро! Первая была «Пушкинская» с переходом к театру Волкова, вторая «Проспект Машиностроителей» с выходом к «Макдональдсу». «Знаменская» - третья! А говорили метро в Ярославле не будет, - написал в комментариях Андрей Демидов.